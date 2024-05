Giornata storica per #santacristinadaspromonte!

Dopo anni di chiusura, che hanno comportato moltissime difficoltà e disagi alla Comunità cristinese, stamattina sono stati consegnati i lavori alla ditta appaltatrice, per la messa in sicurezza della SSp2 ex statale 112 , chiusa al traffico dal lontano 2013.Un risultato storico raggiunto, dopo oltre tre anni di impegno, dal circolo territoriale di Fratelli D’Italia Santa Cristina D’Aspromonte – (RC) di cui mi onoro di essere il Commissario cittadino. Un percorso iniziato con l’ex Consigliere metropolitano nonché Capogruppo di Fratelli d’Italia Rudi Lizzi e terminato oggi ,con la consegna dei lavori da parte del Vicesindaco Metropolitana Dott. Carmelo Versace competente per materia.

Un ringraziamento particolare lo voglio fare ad ogni componente del gruppo Rinascita Cristinese per il supporto datemi, anche perché questo risultato era il primo punto nel programma elettorale presentato agli elettori dalla lista che mi ha sostenuto. Il medesimo ringraziamento va esteso ai Comitati cittadini che hanno sentito di impegnarsi per il bene del Paese e ad alcuni circoli di Fratelli d’Italia della piana sempre a nostro fianco.

Nonostante le numerose fake news lanciate da detrattori, che avrebbero preferito un risultato diverso, Rinascita Cristinese ha risposto con i fatti e, attraverso la politica del fare, ha portato questo grande risultato per il popolo Cristinese, che potrà raggiungere senza difficoltà,dopo oltre dieci anni, i luoghi desiderati.