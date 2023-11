“L’universo femminile è un dono, un mondo di sentimenti, energia e talenti.

Coltiviamo oggi e sempre i valori del rispetto e del rifiuto di ogni violenza, che è solo l’ultimo rifugio per gli incapaci.

Nella Giornata contro la violenza sulle donne – resa ancora più densa di significato per il recente e drammatico femminicidio di Giulia Cecchettin – ribadiamo la nostra ferma volontà di costruire una società civile e avanzata in cui abusi e sopraffazioni non trovino spazio”.