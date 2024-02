Vincenzo Speziali (UdC): “Sono favorevole all’Area Urbana Catanzaro-Lamezia e ne spiego i motivi”.

Mi ha fatto piacere e lo confesso apertamente, ricevere questa stamane mattina, la telefonata di un caro amico -amico vero e da tempo immemore- nonché validissimo dirigente politico, del glorioso PSI di Nenni prima, poi di Mancini e De Martino, ed infine, benché soprattutto e principalmente, del compianto statista Bettino Craxi.

Mi riferisco a Pierino Amato, già Presidente della Provincia di Catanzaro e successivamente Consigliere Regionale e Assessore con Agazio Loiero e poi Vicepresidente della stessa Assemblea.

Mi parlava dell’iniziativa messa in campo a favore dell’Area Urbana Catanzaro-Lamezia, che vede proprio lui ‘motore ed animatore’, a cui gli ho risposto con convinta adesione, la mia condivisa partecipazione.

Parliamoci chiaro, la politica deve saper indicare la strada ed interpretare la medesima, perciò rappresentare, le giuste istanze dei cittadini e dei relativi territori.

Tanto più li deve svolgere questi ruoli, in tempi tristi e decadenti, quali sono quelli in cui viviamo noi tutti oggi: vengo dalla Prima Repubblica e non solo dalla Prima Elementare, che però ho fatto pure, assieme agli altri studi, in maniera più seria, proficua ed altro ancora, rispetto alla miservole fauna politicante, la quale attualmente occupa in modo abusivo e in virtù della disdicevole pratica antipolitica, cioè la cooptazione, il proscenio istituzionale.

Ciò premesso, ribadisco il mio si, a suddetta iniziativa, poiché è una proposta politica, che diviene, persino risposta -sempre in termini politici- circa la desertificante depauperazione sociale, economica, funzionale, istituzionale e di ruolo, dell’intero territorio centrale, il quale impatta sull’ambito regionale (se ne accorgerà qualcuno in quel della ‘Cittadella’? Non credo, ma sopperisce noi!).

Di ciò, ad onorabilità del vero e per come ricordavo io stesso, a Pierino Amato, se ne parla dal finire degli anni 80 del secolo scorso, grazie alle iniziative di Mario Tassone -a quel tempo Segretario Regionale della DC- di Leopoldo Chieffallo -in epoca coeva, prima Presidente della Provincia di Catanzaro e poi Consigliere Regionale- di Rosario Olivo -già Presidente della Regione- di Marcello Furriolo -magistrale Sindaco, in quegli anni, proprio del Capoluogo di Provincia e di Regione, ovvero Catanzaro- dello scomparso Senatore Petronio -già parlamentare e Sottosegretario, per di più originario di Lamezia Terme- di Carmelo Pujia -dominus della DC calabrese, Deputato e Sottosegretario prima al Tesoro, ed infine al Mezzogiorno- dello stesso Agazio Loiero -cavallo di razza della politica e successivamente, più volte parlamentare e Ministro della Repubblica, il quale rilancio` l’idea da Presidente della Regione- ed infine proprio da Pierino Amato, insieme al suo Vice alla Provincia di Catanzaro, cioè il compianto Ciccio Mirante.

Ordunque, riprendiamo il bandolo di questa matassa, tenendo ben presente, quanto sia vera e giusta, la locuzione che ‘l’unione fa la forza’, valutando financo un comune assetto di sviluppo urbanistico e l’interazione sulle agevolazioni fiscali e di zona speciale integrata, oltre a potenziare un perno che sia cardine di baricentro autentico e non fallace, perciò men che mai effimero.

Ecco, quando scende in campo la politica, perciò i politici, pure a fronte di palesi disastri e di inefficace ossequio della funzione di rappresentare il mandato elettorale, i neofiti attuali o si accodano per il bene supremo dei cittadini (a loro volta, persone in primis e poi, solo poi, elettori), oppure si preparassero a levar le tende, poiché anche questo ciclo storico che vede suddetti figuranti quali protagonisti, finirà inesorabilmente.

Vincenzo Speziali

Responsabile Regionale e membro della Direzione Nazionale dell’UdC; componente del Bureau Politique dell’Internazionale Democristiana.