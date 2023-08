Vincenzo Speziali (UdC): “La Fata Iemmina’ e ‘ (Iemma), al netto delle sue dichiarazioni”

Nonostante le mie vacanze ‘versiliane’, luogo che per tradizione, ‘chiccheria’ e classe, può essere paragonato a Montecarlo, oppure alla mia sempiterna Bovalino (difatti, di riffa o di raffa…ne abbiamo avuti di ‘villegianti’ Vip), ho avuto modo di leggere la nota della Presidente Regionale del PD (della e dalla Calabria e di ‘Fioritalandia’, mica da Neuilly-sur-Seine, cioè sobborgo ‘in’ di Parigi), la quale -sempre costei che proferisce verbo (comicamente esilarante) è , persino ‘ViceFiorita’ a Catanzaro (quindi…la direbbe tutta!)- ovvero la simpaticissima Giusi Iemma (ancora però continuo a sostenere come poco importa se il suo nome si scrive con la i o la y).

Al punto, desidero confermare, in questa occasione (come nelle altre in precedenza), quanto tal costei sia deliziosa, amabile, anzi ribadisce -essa stessa- profondo impegno, che però non ha attinene con la politica, semmai nel ‘mondo’ ‘esilarante, oppure nelaaa il metaverso.

Ordunque ‘madame’ -l’ho persino definita ‘la fata piddina’ (infatti, mette in scena una sua versione del suo Partito, del quale poco mi importa)- la ricostruzione che lei ne da e che, purtroppo, impatta con una realtà disdicevole, raccapricciante e incoerente, soprattutto se trasposta a ‘Fioritalandia’, cioè quel che resta della povera Catanzaro (ovviamente a causa di tutti voi!)

‘Nulla quaestio’, per l’interpretazione che la ‘fatina politica(‘nte!’) compie su Fabio Celia (il quale le avrebbe dato, persino, i voti, aldi e di farla eleggere al Consiglio Comunale!) e che essendo amico del sottoscritto -o almeno, fino a prova del contrario io lo giudico tale, pur se lui per primo sa, qualora mi dovessi accorgere di eventuale poca sincerità (da parte sua!) quali reazioni avrei, ovvero ben oltre la perdita del ‘freno inibitorio’, poiche` non sopporto chi pensa di prendermi in giro (e chiaramente non ci riesce nessuno, in quanto ho molta attinenza con Cavour e tanti altri ambienti…!)- perciò sulla interpretazione della gestione ‘interna corporis’ del PD, commenti e valutazioni li lascio a chi è dem, come Jasmine Cristallo (a cui rinnovo, stima, affetto, amicizia e lealtà).

Vi è però, un ‘amabile passaggio’ della ‘fatesca’ (o fatata) dichiarazione, cioè sull’apparente risoluzione del ‘rimpasto’ al Comune di Catanzaro e di seguito lo riporto (testuale): “Guardando alla scena politica, è evidente che la destra rappresenta il nostro avversario…”

Amica cara e dolcezza mia infinita -ovviamente, però, meno di chi è in linea a scala gerarchica, più influente, determinante e importante di te, cioè Jasmine Cristallo (patti chiari, dico ciò perché è la realtà, e poi, con Jasmine ci sono cresciuto…con buona pace di Bosco che lo ha capito in ritardo…povera stella!)- dicevo amabile Giuseppina (pur se ti fai chiamare Giusi e non so se con la i o con la y!), ma ti rendi conto di quanto vai improvvidamente cianciando?

Lo vedi che ho ragione io quando ti dico che sei una ‘gaffista’?

Soprattutto, metti in imbarazzo o te che non comprendi quanto sostieni (infatti è tutto un ‘artifizio lessicale e pseudoconcettuale’), oppure stuzzichi le velleità del Talerico ‘in attesa’ (ovviamente della solita parola definitiva in Cassazione, poiché sino ad allora, si direbbe a Milano ‘le è diura’ e se gli andasse male lo sarebbe ancora di più!).

E già -per tornare alla ‘fatina Iemmina e piddina’- come fa a sostenere una corbelleria simile, lo sa solamente lei, oppure Fiorita, Bosco, Talerico, la ‘Montentecomesichiama’ (meglio conosciuta con il titolo di ‘Donatella Rettore’) ‘et similis, cioè gente che non frequenta specificatamente, ogni anno, Stoccolma all’inizio di Novembre, cioè quando si consegnano i Nobel.

In più, cara ‘fatina Piddina (ma soprattutto Iemmina)’, premesso che non posso sempre occuparmi di voi nel mentre faccio le mie giuste vacanze al Forte e con molti Vip (d’altronde ciò sono, con buona pace di svariati e discutibili consimili fisici di Aldo Fabrizi) o meglio, ‘gioia mia’ -utilizzando, lo stesso slang di Mario Blasco quando era a Capo della Mobile in quel di Reggio Calabria- dicevo wmabile Giusi (poco importa se con l i o la y), evita di coprirti di ridicolo, quando smerci ‘un’illusione ottica’, al pari di quanto da te dichiarato, perché non vedo proprio come puoi sostenere che l’avversario sia la Destra, nel mentre vi reggete (al Comune di Catanzaro), proprio con una parte -seppur marginale!- del Centrodestra stesso.

In più e te lo dico con affetto e previsione -una delle classifiche previsioni che faccio e che poi si avverano- qualora Talerico perdesse il ricorso in Cassazione, occhio ragazza mia, perché sarà proprio la tua poltrona di Vicesindaco, ‘a fare gola’ a simile ed ‘incompreso epigone di De Gasperi’ (almeno Antonello, in tal modo ama credere di essere).

Buone fine vacanze, a te, ai tuoi (tanti) cari -ovviamente tanti in senso politico…ci mancherebbe altro- e a quel che resta di una discutibile, promiscua, insana e disomogenea, alleanza, basata, solamente, per il ‘TAC’ (acronimo di ‘tirare a campare’, perché quello di Giulio Andreotti, con cui sono, anche, cresciuto, era ben diverso e più ‘solido’, dal punto di vista politico, giammai politicante, a differenza di voi altri).

Vincenzo Speziali