Si sa, sono amico sincero di Jasmine Cristallo -al netto delle insulsaggini che spesso hanno visto entrambi destinatari proprio a fronte di suddetto rapporto che rivendico con orgoglio e sentimento- quindi le faccio i migliori auguri sul piano personale. D’altronde ho sempre sostenuto che la politica, tra l’altro, è sentimento…benché non si fa con i sentimenti. Forse è anche per suddetto motivo che ‘qualcun altro’, pur avendone tutte le (presunte) libertà o le (stucchevoli) ragioni -e senza che la cosa mi possa elettoralmente o numericamente impensierire, poiché…è il, ‘salvifico, proporzionale bellezza’- dicevo, forse sarà per questo che ‘qualcun altro’, contravvenendo alla sua parola data, ancora non ha minimamente avuto il coraggio di confermarmi che sarà in lizza, proprio in una lista, laddove il suo altrettanto effimero e pro tempore Coordinatore Regionale, non volendedosi esso candidare (ed essendo in procinto di trasmigrare in altri lidi), dovrà sopperire lui stesso con il proprio ‘sacrificio’ e concorrere al quoziente dell’uscente Eurodeputato, magari targato ‘Partenope’.

Eppure, nonostante l’apparente marciume comportamentale in capo a chi so io, Jasmine Cristallo, è un’altra cosa: militanza, appartenenza, preparazione, credibilità e correttezza, oltre a rappresentare l’affetto vero di un’amica vera!

Fino a ieri ci siamo sentiti -come sempre!- commentando e sostenendoci, pur nella differenziazione che contraddistingue entrambi dal punto di vista culturale e ideologico, da sempre, nel pieno rispetto delle nostre impostazioni e nella reciproca coerenza, la ci vede alternativi ma fieri.

Ecco, cosa significa essere persone perbene e Jasmine a differenza di tanti lo é da sempre, come spero di esserlo pure io che mai vengo meno alla parola data, contrariamente a mille miserabili pusillanimi.

D’altronde, non mi difetta né il coraggio né la credibilità, ma ci tenevo a farle gli auguri, veri, da amico quale sono, verso una compagna come lo è lei…da una vita: anche per quanto riguarda, principalmente, la mia di vita!

Vincenzo Speziali