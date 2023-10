La politica è non solo coerenza, senso di appartenenza e formazione, bensì anche passione!

Tutto ciò lo si mette in campo con credibile autorevolezza -per altro come si era già accennato nelle scorse settimane- e quindi in raccordo con il Commissario Provinciale di Reggio Calabria dell’UdC Riccardo Occhipinti, ho avuto modo di sottoporre al Segretario Nazionale del Partito, On. Lorenzo Cesa, la situazione inerente il lungomare di Bovalino e di conseguenza un’altra interrogazione parlamentare è stata presentata ai Ministri Competenti.

Va da sé come noi tutti -in ossequio a quanto da me già dichiarato- saremo vigili e propositivi, a favore di una intera ‘Municipalita` (concetto Sturziano,, ovvero alla base della nostra esperienza di cristiani impegnati in politica e rispettosi della laicità delle istituzioni- ragione per la quale, nuovamente ribadisco di farmi garante nei confronti di tutta Bovalino (essendo un suo figlio devoto e innamorato) l’attenzione costante verso i suoi ‘leciti e legali’ interessi, orbene in sua ‘difesa e rappresentanza’, in modo continuo, costante e credibilmente autorevole.

Per il mio paese -che mai ho rinnegato e che sempre porto nel cuore- mi battero` sempre, facendo si che vi sia non solo il mio Partito (parte della coalizione di Governo Nazionale e Regionale), ma un sicuro e continuo ‘faro’ da parte di ogni istituzione, in quanto la mia Bovalino merita ciò ed io non ho la vocazione o l’ardire di voler riscattare un ‘buon nome’ (perciò rappresentare una dignità che certa stampa a mal dipinto negli anni passati!), poiché semmai ho l’ambizione -supportata dalla realtà cogente ed effettiva, come e quanto il mio paese, ha l’onorabilità e la sua intima essenza, di non essere ciò che per anni è stato non solo dipinto, ovvero ‘marchiato’ e, a sua volta, ignobilmente calunniato.

Anche e soprattutto ciò, connatura -con determinazione- l’impegno politico del sottoscritto, ribadendo oggi e sempre, di avere Bovalino nel cuore.

Interrogazione

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA (8)