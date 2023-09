Vincenzo Speziali (Responsabile Regionale UdC): “Costanzo ha ragione. Non si possono abbandonare gli ultimi nella totale indifferenza”.

Ho letto la dichiarazione del collega Sergio Costanzo, che ha lanciato un allarme sociale e una proposta di buon senso oltre che di umanità.

Se vi sono, come vi sono, due casi noti e -purtroppo- limite in città (cioè il medico afflitto da depressione e il clochard che si denuda), bisogna intervenire non solo perché la legge impone al Sindaco precise responsabilità a fronte di sue specifiche funzioni, bensì per un ossequio e la conseguenziale ottemperanza al principio del rispetto della vita umana.

Purtroppo a Fiorita et similis (è di ieri, la nota sulla cauzione degli immigrati, da parte di Bosco e Buccolieri) non importa nulla di ciò che è sotto i loro occhi, bensì lanciamo strumentali lai e bai, in una difesa ‘pelosa’ circa le necessità di rispettare la dignità e le sofferenze dei clandestini che giungono in Italia, solamente per mera propaganda antigovernativa, come sono soliti fare, per di più senza possedere una credibile e strutturata ‘bussola’ ideologica, essendo loro comunistoidi d’accatto e terzomondisti del Castro.

Viceversa, allorquando hanno da prendere le doverose iniziative al Sindaco in campo e per primo, bisogna ricorrere a denunce pubbliche, affinché possa emergere un’umanità intima o sentita, la quale solo per motivi di propaganda, Fiorita manifesta, quasi fosse uno spot pubblicitario o propagandistico, benché non credo proprio che possa più fare in seguito -quando presto o tardi terminerà il suo mandato- nessun’altra campagna elettorale.

Al collega Sergio Costanzo, di conseguenza, fornisco per suddetta battaglia di civiltà e umanità, il mio totale supporto pubblico e politico, aggiungendo che a persone come il (futuro ex) Sindaco Fiorita, come a tutti nel campo della politica, non devono essere destinate denunce ed esposti esposti presso l’Autorità Giudiziaria o le forze di polizia, bensì dettagliate segnalazioni (come le sto preparando io) alla Magistratura Contabile, alfine di fare valutare ed accerttare eventuali danni erariali e chiederne il rimborso immediato, attraverso i pignoramenti dei lauti emolumenti. Di casi da sottoporre ve ne sarebbero tanti, a cominciare dalle nomine dello stesso Staff del (futuro ex) Sindaco.

Vincenzo Speziali