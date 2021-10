Le elezioni regionali in Calabria hanno lasciato strascichi e dissapori tant’è che il sindaco ff di Villa San Giovanni Maria Grazia Richichi si dimette, in quanto, scrive la stessa, “emersa senza dubbio la fragilità di una squadra che si è mostrata poco coesa. Fragilità caratterizzata da una dispersione dei voti, dovuta da un lato alla candidatura di un assessore della mia giunta e dall’altro dallo schieramento, da parte dell’esecutivo e di alcuni consiglieri, verso uno e più candidati della coalizione di centro destra. Il rammarico è comunque vedere che si tende a dare maggiore consenso a candidati provenienti da altri comuni, scegliendo di non supportate fino in fondo chi si è speso per la città e per l’intera area dello Stretto da dieci anni. A me rimane da fare una profonda riflessione sul futuro della compagine amministrativa”. Nei fatti la Richichi si lamenta del mancato appoggio nelle ultime elezioni regionali e da qui che sono scaturire le dimissioni da sindaco ff.

Di contro hanno risposto i consiglieri comunali di maggioranza i quali prendendo atto delle dimissioni, scrivono Caminiti, Santoro, Imbesi, Morgante, Porpiglia, Barbalace, Bellantone, Donato ed Aragona, ritengono “doveroso proseguire l’azione amministrativa regolarmente fino alla fine della consiliatura, portando a compimento il mandato elettorale ricevuto”.