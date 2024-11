L’ira del sindaco e dell’amministrazione comunale, di fronte ad una riunione convocata ieri per

dirimere le questioni riguardanti i lavoratori E-Koru e andata sostanzialmente deserta, non è né

comprensibile né giustificabile perché si continua a giocare sulla dignità di lavoratori, utilizzando una

doppiezza di linguaggio degna della prima Repubblica.

Intanto va chiarito che nessuna delle OO.SS. che ha indetto lo sciopero si è ieri presentata al Comune,

così come non si è presentata la stessa Società e l’unico sindacato presente, l’USB, non solo non ha

indetto la vertenza ma nemmeno risulterebbe firmatario del Contratto Nazionale di settore.

Nella lettera di convocazione il sindaco mette nero su bianco che al 14.10.2024 non vi erano arretrati

da parte dell’Ente e che, alla data del 6 novembre, appena 20 giorni dopo, le fatture arretrate erano

diventate tre e oggi quattro, il che presuppone, solo di fatture arretrate, un ritardo di oltre 180 giorni.

E anche rispetto alla quantificazione delle somme complessive che il Comune avrebbe corrisposto in

poco più di due anni, i conti dell’Ente risultano errati per difetto al contrario di quanto scrive lo stesso

sindaco.

Secondo quanto scrive il Comune a firma del sindaco, la riunione sarebbe stata convocata per

“…tentare di trovare un percorso condiviso che possa risolvere le criticità…” che tradotto significa che

il Comune è economicamente deficitario e non è nelle condizioni di pagare il dovuto alla società, messa

in ginocchio dai continui rinvii dei pagamenti e in crisi di liquidità.

Non è poi la prima volta che l’Ente guidato da Giuseppina Caminiti si trova nei verbi difettivi con i

lavoratori: nel novembre 2022, infatti, la “Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sugli

scioperi nei servizi pubblici essenziali” aveva formalmente chiesto al Comune, tra l’altro, un piano di

rientro dai debiti correnti ed arretrati con la società E-koru, senza che l’Ente abbia verosimilmente mai

risposto.

Oltretutto, quello che stupisce è che il Comune abbia “scoperto” l’intervento sostitutivo previsto dal

Codice dei Contratti, solo dopo che è stato da noi invocato e che lo abbia richiamato impropriamente,

perché suggerito dal sindacato USB, comunicandolo alla ditta E-Koru, solo nel pomeriggio di ieri,

affermando tra l’altro che il Comune provvederà a “..corrispondere direttamente ai lavoratori almeno

una parte degli emolumenti dovuti…”.

Tuttavia l’art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti, prevede che la stazione appaltante si debba

sostituire in tutto all’impresa e corrispondere tutte le somme, non solo una parte. Ad ennesima

dimostrazione di una grave scorrettezza istituzionale del Comune nei confronti dei lavoratori, delle

loro rappresentanze sindacali e della società appaltatrice che il Prefetto dovrà adesso cercare di

risolvere.

Il tutto mentre si rincorrono notizie circa la presentazione del ricorso amministrativo contro l’eventuale

affidamento del nuovo servizio di igiene, anche da parte di altre ditte partecipanti che allontana

ulteriormente la possibilità di un nuovo servizio.