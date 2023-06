Una bella serata politica a Villa San Giovanni, sabato nove giugno u.s.; un incontro, davvero partecipato, per lo sviluppo dello Stretto contro il bluff del Ponte sponsorizzato e gestito dalla Lega Nord di Salvini.

Tanta gente, tanti villesi e messinesi presenti in Piazza Giustino Calabro’: le voci storiche della battaglia legale “No Ponte”, come l’avv. Briguglio, i rappresentati di Lega Ambiente e del WWF, due componenti della Assemblea Nazionale PD, l’intervento appassionato e competente di Jasmine Cristallo, la vicinanza sentita, sincera, del nostro indispensabile segretario metropolitano Antonio Morabito, il PD reggino con Valeria Bonforte e tanti altri.

Bravi e preparati i compagni di Messina, con Armando Hyerace – segretario del Circolo IV Circoscrizione – e i consiglieri comunali messinesi intervenuti che hanno prodotto – insieme ai compagni villesi – documenti, visure, progetti, elaborati grafici (tutti depositati presso il Circolo PD di Villa).

Decisivo anche il contributo della Sindaca Caminiti che, generosamente, ha regalato ai presenti parole non di circostanza e che ha voluto ringraziare il PD in tutte le sue articolazioni per la vicinanza dimostrata in questi giorni difficili.

Non e’ mancato l’approfondimento sull’ecomostro che rappresenta a Villa lo sfregio del Ponte: l’intubata della vergogna a Cannitello, la variante dello scandalo, la colata di cemento più costosa di sempre, il feticcio della Grande Opera, il simbolo dell’incompiuta, l’incubo di un passato che ritorna grazie al “passaggio di testimone” tra le Destre.

Da Berlusconi a Meloni a Salvini nulla cambia:

Villa e Messina sono ancora merce di scambio, esercizio bruto di potere, “Città di cartapesta” nelle mani dei “padroni del vapore” pronti a brutalizzare il territorio, i diritti di cittadinanza di tutti noi.

Enzo Musolino

Segretario Cittadino

Partito Democratico

Villa San Giovanni