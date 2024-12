I consiglieri comunali di Forza Italia di Villa San Giovanni – Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco – non possono rimanere in silenzio di fronte a una gestione disastrosa della Polizia Municipale da parte della sindaca, che sta penalizzando gravemente la città e compromettendo la trasparenza dell’amministrazione comunale.

La decisione della sindaca di mantenere per sé la delega alla Polizia Municipale si sta rivelando una delle scelte più dannose per Villa San Giovanni. Dopo due anni e mezzo di totale incapacità, il Comando di Polizia Municipale è stato ridotto all’osso, senza il necessario sostegno dell’amministrazione, mettendo a rischio la sicurezza e l’efficienza dei servizi comunali. Se non fosse stato per l’impegno incessante e la dedizione dei vigili urbani, il nostro territorio oggi sarebbe nel caos, con uffici comunali sopraffatti dalla disorganizzazione.

La sindaca, invece di sostenere e valorizzare il corpo di Polizia Municipale, ha preferito ignorare le sue esigenze, nonostante l’impegno della comandante Canale, che ha garantito, con serietà e professionalità, ordine e trasparenza, anche con un organico ridotto e senza risorse adeguate. La sua gestione è stata sempre positiva, come confermato dal nucleo di valutazione. Eppure, la sindaca ha scelto di punirla, trasferendola contro la sua volontà, con una decisione che non ha alcuna motivazione professionale o organizzativa, ma che suona come un chiaro atto punitivo nei confronti di chi ha sempre agito nell’interesse della città.

La situazione diventa ancora più preoccupante se si considerano le altre scelte discutibili di questa amministrazione. Tra queste, il preannunciato trasferimento degli uffici della Polizia Municipale in una nuova sede, deciso senza alcuna consultazione con il corpo. Tale decisione rischia di compromettere il servizio, ignorando che l’attuale sede – individuata più di dieci anni fa da un’amministrazione di centrodestra – era stata scelta per garantire sicurezza, efficienza e dignità al lavoro dei vigili.

Inoltre, l’assegnazione a sorpresa di competenze amministrative legate alle concessioni cimiteriali, attività tradizionalmente gestite dagli uffici tecnici, ha ulteriormente aggravato il lavoro di un corpo già sopraffatto da compiti gravosi. Queste scelte, prive di logica e senza alcun confronto, non hanno fatto altro che complicare ulteriormente il lavoro dei vigili, minando la loro capacità di operare con serenità e competenza.

Non possiamo nemmeno ignorare lo scandalo del contratto decentrato, che ha visto i lavoratori comunali, tra cui i vigili urbani, contrapporsi alla sindaca e al segretario generale. Un conflitto che ha messo a nudo la totale mancanza di dialogo e di rispetto nei confronti dei dipendenti pubblici, creando un clima di tensione che ha avuto gravi ripercussioni sull’intera amministrazione comunale.

La vicenda del trasferimento forzato della comandante Canale, che dopo 23 anni di servizio esemplare è stata trattata in modo indegno, rappresenta l’ultima goccia di una situazione già critica. La sindaca sta demolendo ciò che rimaneva della serietà e professionalità della Polizia Municipale, inviando un messaggio devastante ai cittadini. Un corpo di polizia locale, deputato alla sicurezza e alla gestione delle emergenze, rischia così di perdere credibilità e autorevolezza, con gravi conseguenze per tutta la comunità.

Non possiamo più tacere di fronte a questa incompetenza e a questo accanimento contro chi ha sempre lavorato nell’interesse della collettività. La gestione della Polizia Municipale è fallita e la città sta pagando il prezzo di questa incapacità. La sindaca e la sua amministrazione devono assumersi la responsabilità di questa situazione. Se non sono in grado di gestire la delega, è arrivato il momento di affidarla a qualcuno che sia capace di restituire alla città un corpo di Polizia Municipale efficiente, autonomo e rispettato.

La città non merita questa amministrazione incapace. Villa San Giovanni merita di più, merita un’amministrazione che lavori per il bene comune, che ascolti e rispetti i propri dipendenti, che valorizzi la professionalità e l’autonomia della Polizia Municipale.

I Consiglieri Comunali del Gruppo di Forza Italia di Villa San Giovanni

Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco