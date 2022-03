Il nuovo Coordinatore di Forza Italia per Villa San Giovanni è Daniele Siclari e Domenico De Marco il ViceCoordinatore Vicario. Ottimo consulente del lavoro uno, esperto funzionario delle Ferrovie dello Stato ed opinionista sportivo l’altro, queste due nomine rappresentano la precisa volontà del Coordinamento provinciale di radicare al meglio il Partito nel territorio, soprattutto in Provincia. Al contempo vogliono essere un riconoscimento agli esponenti forzisti per l’opera svolta soprattutto nell’ultimo anno, caratterizzato dalle elezioni regionali e da diverse attività che hanno visto la principale realtà dell’Area dello Stretto snodo politico nevralgico per la Calabria.

“Insieme al Coordinatore regionale, il collega Giuseppe Mangialavori, stiamo avviando quella necessaria riorganizzazione territoriale del Partito, cui si lega inevitabilmente una nuova strategia d’azione politica alla luce dei nuovi equilibri nazionali, che impongono ampie riflessioni e rinnovamento degli organismi per colmare le distanze create con una parte dell’elettorato e consolidare i punti di forza – sostiene il Responsabile nazionale per il Sud e Coordinatore provinciale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro – Pertanto, dopo un confronto anche con il collega villese Marco Siclari, in data odierna e con effetto immediato, ho provveduto a nominare Coordinatore cittadino per il Comune di Villa San Giovanni Daniele Siclari e Domenico De Marco ViceCoordinatore Vicario, entrambi da sempre partecipi alle dinamiche del comprensorio e attenti conoscitori delle problematiche che riguardano l’importante area villese. Forza Italia da sempre incarna tradizione e identità, ma anche ambizione e voglia di rivalsa; valori per noi imprescindibili e che riteniamo possano essere perfettamente rappresentati con le nuove nomine. Sono certo – conclude il deputato calabrese – riusciranno a consolidare il consenso pregresso ed attirarne di nuovo, dando nuova linfa ma anche continuità al progetto di cambiamento messo in campo da questo Coordinamento provinciale e da tutto il nuovo corso politico regionale forzista. Auguri di buon lavoro!”.