Vile gesto intimidatorio al sindaco di Villa San Giovanni, la solidarietà di Fdl

“Atto indegno ed inqualificabile quello perpetrato ai danni del Sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti”. Queste le parole del Commissario Denis Nesci, del coordinamento provinciale e dei circoli Fdi dell’area metropolitana di Reggio Calabria.

“Minacciare un Sindaco vuol dire colpire tutta la sua comunità. Disprezzo e condanna per chi, con la complicità del buio della notte, tenta di destabilizzare processi democratici e virtuosi costruiti sul paradigma della legalità. Senza se e senza ma, siamo al fianco di Giusy Caminiti.

Esprimo la mia personale vicinanza e quella del partito Fratelli d’Italia, certi che questa azione intimidatoria non rallenterà il percorso politico ed amministrativo per il quale i cittadini villesi le hanno dato ampio mandato”.