VIGILI VIGILANTI E VIGILATI : E SE FACESSIMO LA MOSSA DEL CAVALLO?

fresca, rassicurante prodromica ad una fase più consona e serena della vitta cittadina.

Invece leggiamo che in relazione alla nota vicende del comando dei vigili dopo l’indirizzo “dirigista” del Consigliere Italiano ( fermiamo tutti i concorsi e procediamo con quello che c’è), irrompe la Procura sollecitata in ordine ad una manifestazione di interesse finita nel nulla per decisione della Commissione che ha valutato negativamente i curriculum dei concorrenti.

Stranamente nessun ricorso amministrativo è stato presentato contro le decisioni della stessa Commissione di valutazione, come sarebbe stato necessario per contestarnee gli esiti.

Sarebbe stata invece presentata una denuncia penale che, si suppone, non potrà essere incentrata sull’esito della manifestazione di interesse ma su aspetti che non sono ancora stati evidenziati.

Quindi , come le nuvole di De Andrè ci sono personaggi che vanno via ma a volte ritornano o sembra vogliano tornare senza notiziarci del perché della fuga. Vigili che invece di vigilare auspicano l’incremento dei vigilati tramite Procura della Repubblica.

In questo orizzonte impolverato io credo che potremmo fare la mossa del Cavallo. Far saltare ogni gioco trovando una soluzione diversa al problema. Annullare il concorso ed accorpare il servizio a quello di Gioia Tauro o San Ferdinando. Sarebbe una soluzione temporanea ma anche un modo di eludere le pretese di chi non guarda all’interesse del Paese ma ad una sfida personale.

Michele Brilli

Consigliere comunale