Vibo Valentia, riunione del Coordinamento dei Dirigenti provinciali e comunali della Democrazia Cristiana

Nella giornata di ieri, a Vibo Valentia, si è riunito il Coordinamento dei Dirigenti provinciali e comunali della Democrazia Cristiana della Calabria presieduto dal Segretario Nazionale Organizzativo, Pippo Enea.

Presenti Fortunato Bagnato e Franco Arena di Vibo Valentia; Franco Parise di Cosenza; Rocco Timpano, Aldo De Caride, Pietro Marino e Gianfranco Aricó di Reggio Calabria; Massimo Cananzi di Gioia Tauro, presidente agricoltori calabresi.

Il Coordinamento ha fatto un’attenta analisi circa il lavoro da dover svolgere prossimamente in vista delle importanti competizioni elettorali che si avvicinano, soffermandosi, con maggiore attenzione, ai Comuni interessati in primavera al voto.

La DC in Calabria è ormai realtà e, congiuntamente alla Segreteria Nazionale, opera al fine di potere incrementare sempre più le adesioni con l’obiettivo di investire maggiormente sui giovani e le donne.

