Gallo Asia – Muscari Tomaioli Domenico – Demasi Martina- Stanca Alessia Gabriela- Scionti Lorenzo hanno gareggiato il 24 Febbraio nella fase interregionale, con sede a Reggio Calabria, dopo un periodo di studio e preparazione dietro la sapiente guida della prof.ssa Francesca Licastro. La docente di Matematica e Scienze, con la collaborazione dei colleghi di Scienze, è riuscita ad appassionare i ragazzi trasmettendo loro grinta e determinazione.

Le Olimpiadi di astronomia hanno il pregio di stimolare l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale e dell’astronomia e dell’astrofisica in particolare tramite un approccio pratico alla soluzione di problemi scientifici e al sano confronto competitivo con altri partecipanti accomunati dallo stesso interesse. Sono gare individuali, articolate in tre fasi:

Prima fase: di Istituto (soluzione di un questionario a risposte chiuse)

Seconda fase: regionale e/o interregionale (risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica o cosmologia elementare);

Terza fase: nazionale (risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica o cosmologia e prova patica).

Gli alunni hanno svolto la prova sotto gli occhi attenti di un Giudice di gara e hanno dato concreta dimostrazione della serietà dell’impegno e della volontà di mettersi in “gioco” senza riserve, gareggiando con stile e con la massima concentrazione.

Grazie al Dirigente dell’Istituto F. Sofia Alessio- N. Contestabile, ing. Pietro Paolo Meduri, che incoraggia e promuove tutte le iniziative volte a supportare la qualità dell’insegnamento .

Un ringraziamento particolare alla prof.ssa Angela Misiano, responsabile del planetario di Reggio Calabria, sempre disponibile a mettere al servizio di alunni e docenti le proprie competenze, con entusiasmo e passione .

Ma i veri protagonisti sono i ragazzi. A loro un GRAZIE speciale. La Scuola viaggia “oltre le stelle”, nonostante gli innumerevoli disagi e difficoltà. L’augurio più bello è quello di poter continuare nella stessa direzione, offrendo agli alunni sempre più occasioni di stimolo e di crescita