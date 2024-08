Un automobilista di 68 anni che viaggiava contromano sulla statale Ionica 106, Taranto-Reggio Calabria, è morto stamane nel Tarantino. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Massafra e Palagiano. L’uomo ha percorso sei-sette chilometri prima di scontrarsi con un’altra auto che procedeva nel corretto senso di marcia. L’Anas ha chiuso il transito in direzione Taranto all’altezza del km 480. Il traffico viene deviato sulla complanare. Sul posto personale Anas, il 118 e le forze dell’ordine per consentire la riapertura della strada in sicurezza nel più breve tempo possibile.