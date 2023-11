Il Dott. Walter IGNAZITTO, nato a Messina il. 25.05.1974, dopo aver conseguito nel 1992 il diploma di Maturità Classica con il massimo dei voti al Liceo “La Farina” di Messina ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza l’8 aprile 1997 presso l’Università degli studi di Messina , con votazione di 110/110 e Lode, ed in seguito ha conseguito l’abilitazione per la professione forense.

Il Dott. Walter IGNAZITTO nominato con D.M. del 18 gennaio 2002 è stato dal 13 ottobre 2003 al 22 gennaio 2012 Giudice presso il Tribunale di Messina poi da gennaio 2012 a gennaio 2016 sostituto procuratore presso il Tribunale di Venezia con un periodo intermedio di applicazione presso il Tribunale per i minorenni di reggio Calabria ( dal 28 luglio 2015 al 27 dicembre 2015),

Dall’8 gennaio 2016 ha ricoperto la carica di sostituto Procuratore alla Dda presso il Tribunale di Reggio Calabria dove ha coordinato alcune delle più importanti inchieste , ed adesso il Dott. IGNAZITTO prenderà il posto dell’ex aggiunto Gaetano PACI.

Il Csm ha dato il via libera come nuovo procuratore aggiunto di Reggio Calabria, da parte della Redazione i migliori auguri.