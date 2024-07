Via D’Amelio, Piantedosi “Per la verità non c’è prescrizione”

PALERMO (ITALPRESS) – “La verità giudiziaria deve ancora completarsi, ma non c’è mai prescrizione e termine per questo: deve esserci una memoria condivisa, dobbiamo essere tutti uniti nei valori fondanti”. Lo sottolinea il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto a margine delle celebrazioni alla caserma Lungaro a Palermo in occasione del 32esimo anniversario della strage di via D’Amelio. “E’ giusto andare avanti, approfondire, capire – aggiunge Piantedosi, – E’ importante per la parte giudiziaria e per la storia: la memoria è forte ed è un valore che dobbiamo tenere saldo e stretto. Tutti devono contribuire alla ricerca della verità e il ricordo delle stragi deve essere tenuto vivo attraverso queste iniziative di commemorazione. Noi siamo qui sia per dare un contributo alla memoria sia per trarne in qualche modo un insegnamento, offrendo questo contributo ai nostri giovani, e ai nostri uomini delle Forze dell’Ordine”.

– Foto: xd8/Italpress –

(ITALPRESS).