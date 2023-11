Verstappen vince anche la sprint in Brasile, Ferrari a punti

SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS)- E’ Max Verstappen a portare a casa la sprint race del Gran Premio del Brasile, l’ultima del Mondiale di Formula Uno 2023, grazie ad un’ottima partenza e al sorpasso che, alla prima curva, gli ha permesso di mettersi davanti al poleman della shootout, Lando Norris. Nulla da fare per la McLaren del britannico, che chiude in seconda posizione, lasciandosi dietro l’altra Red Bull di Sergio Perez. Fuori dal podio, invece, la Ferrari di Charles Leclerc, che riesce a tirare fuori il meglio dalla sua macchina chiudendo in quinta posizione, dietro la Mercedes di George Russell. Riesce ad andare a punti l’altra Rossa di Carlos Sainz, in ottava posizione alla bandiera a scacchi e preceduto da Lewis Hamilton (Mercedes) in settima e Yuki Tsunoda (Alphatauri) in sesta.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).