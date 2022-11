«È stato un onore poter incontrare il Principe Alberto II di Monaco. Questo pomeriggio, il Principe ha avuto modo di ammirare le bellezze del nostro Museo archeologico nazionale e lo splendore dei nostri Bronzi di Riace». È quanto afferma il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, a margine della visita del Principe monegasco in città.

«Anche domani – ha continuato Verace – saremo insieme per riscoprire le bellezze degli antichi feudi del casato Grimaldi nell’area della città metropolitana. Tutto questo è molto importante per riportare alla ribalta in nostro territorio ricco di storia, cultura, fascino, dalla qualità e capacità attrattiva unica nel cuore del Mediterraneo».