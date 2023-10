“I sentieri ancora poco conosciuti e pubblicizzati del nostro territorio, ci possono dare, nel lungo periodo, se iniziamo a farli apprezzare ad un determinato settore di turismo, la possibilità di poter valorizzare e fare crescere la nostra area metropolitana. Spesso si parla di voler investire molto nel turismo e nel marketing territoriale, ma per fare ciò occorre conoscere a fondo il nostro territorio. Ecco iniziative come questa offrono anche e soprattutto a noi rappresentanti di Enti pubblici, l’opportunità di raccogliere esperienze in grado di poter programmare, in maniera più armonica, dei piani di intervento utili e proficui”. Così il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenuto al seminario ‘Cammini e sentieri nel percorso di sviluppo della Calabria’ organizzato dal laboratorio Logica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dalla Rete dei Cammini e dei sentieri di Calabria.

“Dall’esperienza pandemica – ha aggiunto Versace – provo a recuperare un aspetto da valorizzare, ossia la riscoperta ed approcciarsi di quel turismo familiare che è totalmente diverso da altre regioni, penso del Nord Italia. Abbiamo dei territori talmente inesplorati ma assolutamente affascinanti, per storia, tradizioni, enogastronomia, anche cultura, che possono, attraverso i cammini e i sentieri, essere altamente valorizzati e sfruttati”.

“Nel mio piccolo – ha ricordato – come rappresentante dell’Associazione nazionale città dell’Olio, lo sto facendo, attraverso iniziative, quali le Camminate dell’Olio, con percorsi di conoscenza di realtà ed aziende del nostro territorio, in molti casi non conosciuti. Mi piacerebbe – ha concluso Versace – che l’esperienza della rete dei ‘Cammini e dei sentieri di Calabria’ con quella delle Camminate dell’Olio, si possano incrociare, per renderci tutti parte di un grande e più omogeneo progetto di valorizzazione del territorio”.