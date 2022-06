Un grave atto di inciviltà accaduto a Gizzeria Lido nella costa in provincia di Catanzaro.

Ignoti sul Lungomare per chissà quali motivi hanno sfregiato, decapitando la statua della Madonnina situata nella spiaggia. Il gesto ha creato molto sconforto. Un luogo che rappresenta un simbolico per la comunità e che attira i residenti e i visitatori che solitamente popolano il luogo.

A denunciare l’episodio sono stati alcuni passanti, sono così subito intervenuti i carabinieri della stazione di Gizzeria Lido guidati dal comandante Andrea Pagano, che ha già provveduto ad avviare le indagini del caso per cercare di risalire agli autori del vile gesto.