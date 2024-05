Il PD Nazionale e’ sulla buona strada! Grazie ad Elly Schlein.

E importante e’ stato il ruolo del Circolo di Villa, della Federazione Metropolitana RC, del coordinamento provinciale PD di Messina, del PD Calabria e Sicilia.

Abbiamo unito i territori, le comunità politiche dello Stretto, per affrontare la buona battaglia, per dire mille SI alle infrastrutture necessarie, al “Porto a Sud”, alla tutela del Porto di Gioia Tauro “minacciato” dal muro che vorrebbero costruire tra Villa e Torre Faro.

Salvini, insieme alla Lega Nord e alla dirigenza della resuscitata Società Stretto di Messina Spa, ha imbastito un circo, un enorme e costosissimo spot elettorale che calabresi e siciliani stanno già pagando con i loro Fondi di Coesione e Sviluppo, subordinando il vero sviluppo, la crescita sostenibile, alle scelte di una politica indegna di rappresentarci, capace di negare i rischi enormi di un’Opera gigantesca costruita su faglie sismiche attive.

Le elezioni europee sono alle porte, Salvini si gioca tutte le carte per tacitare l’opposizione interna di Zaia.

Il tema “Ponte” e’ tema nazionale e sovranazionale e i cittadini dello Stretto hanno, per fortuna, ancora, l’arma Nonviolenta del voto libero e informato.

Impegniamoci allora, partecipiamo, esercitiamo il nostro diritto/dovere, contribuiamo – nell’urna – ad affossare questo progetto catastrofico.

Enzo Musolino

Segretario Circolo PD Villa SG