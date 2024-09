Si è svolto domenica 22 settembre il Ventennale della Scuola di Musica “G. Verdi” di Reggio Calabria nella splendida cornice dell’Accademia Flautistica. L’evento fortemente voluto dal Direttore della scuola M° Sergio Romeo, ha celebrato una realtà che rappresenta l’eccellenza a livello culturale e territoriale. Nel corso della serata condotta da Eliana Richichi non sono mancanti gli aneddoti sulla storia della fondazione della Scuola Verdi.

Il ventennale ha visto le esibizioni musicali e canore degli allievi: dei pianisti Stephan Pascal Familiari, Emanuele Edani e di Federica Caracciolo, della cantante Ifighenia Suriano e di Mattia Gattuso con la chitarra elettrica accompagnata dal Maestro Francesco Ammendolia.

A seguire si sono esibiti gli ex allievi della scuola: dei pianisti Marco Assumma, Gabriele Chirico e Domenico Camera, dei chitarristi Daniele Fera e Sebastiano Zuccalà, della cantante lirica Malgorzata Jankowska accompagnata al pianoforte da Domenico Camera, del fisarmonicista Teodoro Megale e della cantante Francesca De Carlo. La loro presenza ha dato un valore aggiunto alla serata sottolineando il sincero affetto alla scuola che li ha formati.

Nel corso delle esibizioni c’è stata la performance pittorica del Maestro Alessandro Allegra che ha realizzato il logo della scuola raffigurante Giuseppe Verdi, donato dagli insegnanti al M° Sergio Romeo come segno di ringraziamento.

La serata è proseguita con la consegnata delle targhe ai docenti con attività ventennale nella scuola: Loretta Nociti docente di canto lirico e moderno, Vittorio Romeo docente di fisarmonica, Stefano Raffa docente di pianoforte, Manuela Romeo docente di pianoforte, Francesco Ammendolia docente di chitarra e Demetrio Fortugno docente di Sassofono e Clarinetto.

Momento molto significativo della serata è stato quello della consegna della targa del M° Sergio Romeo alla figlia il M° Vittoria Romeo, nonché insegnante di pianoforte, con un augurio speciale affinché possa proseguire con passione e dedizione l’attività della scuola di musica sul solco tracciato dal padre.

La consegna delle targhe è proseguita con il M° Domenico Carere e le autorità presenti: al delegato alla Cultura della Città Metropolitana Filippo Quartuccio e al Dr. Eduardo Lamberti-Castronuovo e a tutte le persone che hanno da sempre creduto e sostenuto la Scuola di Musica Giuseppe Verdi.