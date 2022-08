Nel corso di questa settima edizione saranno insigniti con il prestigioso riconoscimento della Vela d’Argento: il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto: Stefano Caccavari giovane imprenditore calabrese fondatore dell’azienda agricola Mulinum per la valorizzazione dei grani antichi; il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati; Linda Suriano manager per Miss Italia in Calabria; Amalia Bruni consigliera regionale e medico per le sue ricerche sul morbo di Alzheimer; l’imprenditore nel settore vinicolo Tommaso Greco, Domenico Maduli editore del network LaC news24, Claudio Giannini imprenditore nel settore della ristorazione. Il premio per la musica leggera andrà alla cantante Anna Tatangelo e quello per la televisione alla showgirl Elisabetta Gregoraci.

«Moda, musica e cultura faranno da cornice alla serata che vedrà anche la presentazione del progetto sul Gambero Rosso – spiega il sindaco di Cetraro Ermanno Cennamo che stiamo portando avanti e che proietterà la nostra città nei circuiti turistici con l’obiettivo di incrementare i flussi già per la prossima stagione estiva».

«Siamo molto contenti della scelta dei premiati – dichiara il direttore artistico del Cetraro summer fest, nonché ideatore e conduttore della manifestazione Francesco Occhiuzzi – ma, soprattutto, della partecipazione del pubblico che segue in maniera massiccia questa manifestazione sin dal suo esordio, avvenuto sette anni fa. E questo ci rende molto orgogliosi. La Vela d’argento non è un semplice spettacolo di una sera – sottolinea il patron Occhiuzzi – ma un vero e proprio evento molto attuale che per noi rappresenta il fiore all’occhiello dell’estate. Proprio come un tempo era Moda mare che, dopo venti edizioni, per il momento è andata in pensione. Vela d’Argento, invece, è una realtà molto attuale. Un talk show vero e proprio fatto di momenti di spettacolo ma, soprattutto, di momenti di cultura».

Il premio Vela d’Argento è nato come costola della nota manifestazione Moda Mare che per venti lunghi anni si è contraddistinta come l’evento più glamour non solo dell’estate cetrarese, ma dell’intera regione. Nel corso degli anni la Vela d’argento ha acquisito una sua personalità diventando un appuntamento fisso sempre più importante e atteso.

La prima edizione della “Vela d’argento” si è tenuta nel 2015 riscuotendo subito un grande successo di pubblico. Nelle passate edizioni sono stati premiati con la Vela d’Argento personaggi famosi come: Roby Facchinetti, Marco Masini, Biagio Izzo, Bianca Atzei, Amedeo Minghi e Giancarlo Giannini. La regia televisiva dell’evento, come sempre, è affidata a Fabrizio Avolio. La formula ideata è un mix di talk show, glamour e cultura con la partecipazione di personalità che si sono distinte in vari ambiti a livello calabrese, nazionale e internazionale.