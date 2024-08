Nel comune di Bagaladi (RC) e’ in atto un vasto incendio di bosco e macchia mediterranea Sul posto ad operare n° 4 squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria ed una squadra di Calabria Verde coordinate da un DOS VF. Quest’ultimo, considerando la vastità del fronte di fuoco, effettuava richiesta di un mezzo aereo. Assegnato Erickson S64F Nuvola Rossa.

In prossimità dell’incendio sono presenti aziende agricole e case rurali pertanto le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a protezione delle stesse.

Sul posto il Sindaco di Bagaladi per gli adempimenti di competenza.