Squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria sono impegnate dalle ore 23.45 circa nel comune di Sinopoli (RC), via Vittorio Veneto, per un incendio che ha interessato tre abitazioni adiacenti, fortunatamente disabitate.

Intervento dei vigili del fuoco con le squadre della sede centrale, distaccamenti di Palmi, Villa San Giovanni distaccamento volontario di Bagnara con supporto di autobotte per rifornimento idrico ed autoscala è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse alle abitazioni limitrofe.

Le tre abitazioni interessate dal rogo completamente distrutte con crollo dei tetti di copertura.

Al momento in atto le operazioni di spegnimento di ultimi focolai e la messa in sicurezza del sito.

Non si registrano danni a persone.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.