Un’enorme nuvola di fumo sovrasta il cielo di Palmi e che secondo fonti della Polizia Locale, sarebbe scoppiato un incendio nel deposito rifiuti ex “Ra.Di”, sito in Contrada Prato inferiore. La stessa polizia sta compiendo le operazioni di rito e anche per la regolamentazione del traffico.



L’enorme incendio con l’altrettanta colonna di fumo che sta seminando il panico tra gli abitanti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Palmi, nel tentativo di domare le fiamme, e le forze dell’ordine.

Non si conoscono le dinamiche che hanno causato il rogo.

SEGUONO AGGIORNAMENTI…

La colonna di fumo è visibile anche da Taurianova