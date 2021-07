di Fameli Foti Rosa

Come da comunicato diffuso sulla pagina Facebook “ Parrocchie di San Nicola di Mira e Santo Stefano Protomartire” di Varapodio:

< Si comunica che la risalita della Madonna e conseguentemente il concerto di Orietta Berti e lo spettacolo pirotecnico previsto per giorno 18 luglio 2021, causa mal tempo è stato spostato per Domenica 25 luglio 2021 allo stesso orario. L’effige di Maria Santissima resterà esposta in chiesa per la pubblica venerazione>.

Ricordiamo che il concerto di Orietta Berti si terrà Domenica 25 luglio 2021 ore 22.00 in piazza Santo Stefano a Varapodio (Rc).