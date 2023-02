Quest’oggi i volontari dell’associazione “un Sorriso” hanno lanciato un messaggio positivo per tutta la Calabria.

“Uniti per donare un sorriso”questa l’iniziativa che si è potuta realizzare grazie alla solidarietà, pura e leale, di tutti coloro che hanno scelto di perseverare in una Calabria diversa.

Lo sa bene chi questo pomeriggio ha partecipato alla festa di Carnevale organizzata dall’associazione “Un sorriso”presso l’ospedale di Polistena.

Un pomeriggio di Gioia e di allegria con la collaborazione delle associazioni del territorio, quali: La Banda dei biricchini Cinquefrondi , l’Ass Pro Busale di Cinquefrondi , l’Associazione di Rizziconi “Apprendista Stregone” , i Nasi rossi, l’ associazione Teatrale i Baroncini, Associazione Progetto Donna, La bella Cinquefrondi, Gruppo folkloristico Polisfolk città di polistena, il gruppo della frazione Spina con il carro allegorico Topolino, i nasi della Gioia e un ringraziamento speciale va alla Direttrice dell’Ospedale, dott.ssa Francesca Liotta e a tutto il personale medico e paramedico, lungimiranti verso un nuovo progetto di Sanita’.