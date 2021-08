Uniti per Polistena resta in campo con i suoi valori, le sue idee e le sue proposte. Non ci siamo fermati e non ci fermeremo.

La lotta a tutte le illegalità, la condivisione dei servizi con i comuni limitrofi, la valorizzazione delle opere e degli impianti pubblici (impianti sportivi, rete idrica e fognaria, strutture scolastiche, parchi e beni confiscati), il superamento dell’isola ecologica, la riapertura di Corso Mazzini, l’apertura effettiva e trasparente delle stanze comunali a tutte le associazione ed a tutte le imprese del territorio, riorganizzazione ed ampliamento dei servizi sociali: sono solo alcuni degli obiettivi che abbiamo perseguito e continueremo a perseguire per il bene di Polistena, la nostra unica ambizione.

La battaglia per vedere Polistena finalmente libera di esprimere le sue enormi potenzialità continua. Siamo pronti ad accogliere chi con noi vuole partecipare a questa avventura rimanendo comunque aperti al confronto con tutte quelle altre forze che condivideranno con noi gli stessi valori ed obiettivi.