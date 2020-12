I sottoscritti consiglieri del Gruppo Uniti Per Polistena,

TENUTO CONTO CHE

• i lavori in oggetto sono stati finanziati con devoluzione di residui di mutui, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 23/02/2018;

• in data 11/10/2018 per i suddetti lavori sono stati affidati i servizi di progettazione;

• in data 13/05/2019 è stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo;

• in data 13/08/2019 è stato validato il progetto esecutivo da mettere a base di gara;

• in data 04/11/2019 è stata bandita gara tramite la Stazione Unica Appaltante Metropolitana con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il 25/11/2019;

• in data 03/02/2020 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente;

• il cronoprogramma dei lavori prevedeva il tempo utile per l’esecuzione dell’appalto, fissato in giorni 60 (sessanta) – art. 5.10 del capitolato speciale d’appalto – naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

• lo stesso Capitolato Speciale d’Appalto prevedeva il rialzo dei chiusini in ghisa al fine di portarli a quota tappetino finale e che l’Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.

VISTO CHE

• i lavori di cui in premessa sono stati realizzati a ridosso delle elezioni comunali svoltesi lo scorso settembre e sono stati ultimati poche settimane orsono, non rispettando i tempi previsti per l’ultimazione;

• come da allegata documentazione fotografica, i lavori non sono stati realizzati come da Capitolato Speciale d’appalto, in particolar modo: non sono stati rialzati i tombini per portarli a quota del tappetino (via Comm. Grio, rotatoria via Montegrappa, via S. Marina, via On L. Longo); il tappetino in alcune zone (via Macallè) si è sgretolato dopo alcuni giorni dalla posa; che in alcuni tratti di strada dopo la scarifica non ha fatto seguito la posa del tappetino (via Conte Milano),

INTERROGANO

il Sindaco, per sapere

• perché i lavori che potevano essere realizzati già dopo la sottoscrizione del contratto sono iniziati solo a ridosso dell’inizio della campagna elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dello scorso 22 settembre;

• perché i lavori hanno avuto un andamento anomalo, protraendosi oltre il termine previsto di 60 giorni;

• se l’Amministrazione ha preso provvedimenti circa la realizzazione dei lavori evidentemente eseguiti in maniera difforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto;

• se i tratti non asfaltati ma previsti dal progetto sono rimasti tali giusto per evidenziare fin dove risiedono i sodali di questa Amministrazione e dove no.

Si richiede risposta scritta o in Consiglio Comunale.