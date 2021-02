Riceviamo e pubblichiamo

Il sottoscritto Antonio Versavia, in qualità di consigliere comunale del Gruppo “Uniti Per Polistena”,

TENUTO CONTO CHE

● con segnalazione a questo Comune del 08/12/2020, i consiglieri comunali del gruppo “Uniti per Polistena” avevano segnalato in contrada Carranza/Pizzicato nei pressi della zona industriale di questo Comunela presenza di una discarica abusiva di rifiuti, anche pericolosi (eternit, pneumatici, fusti contenitori di prodotti chimici), a cui inoltre è stato dato fuoco attingendo anche l’impalcato della sovrastante SGC;

● con determinazione n. 253 del 18/12/2020 Reg.Gen. n. 1357 del 21/12/2020, dando atto delle segnalazioni e dell’urgenza dell’intervento, la Ripartizione Urbanistica approvava un preventivo di spesa per intervento incapsulamento, rimozione, confezionamento e smaltimento di lastre e frammenti di lastre di cemento amianto depositati da ignoti su area pubblica presso C/da Carranza;

VISTO CHE

● ad oggi la discarica abusiva è ancora presente, come da foto allegate alla presente;

INTERROGA

l’Assessore all’Ambiente, per sapere

● perché, constatata l’urgenza dell’intervento, lo stesso non è stato ancora realizzato;

● se non ritiene che il perpetrarsi di tale situazione si configuri come un grave danno ambientale.