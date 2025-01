Perché hai scelto questo corso di laurea e quali opportunità offre?

Sono iscritta presso la sede Unipegaso/Unimercatorum/Uni San Raffaele di Polistena (RC), che si trova a pochi chilometri da casa mia. Questo rappresenta un grande vantaggio logistico, rendendo più semplice la gestione dei miei impegni universitari e personali. Ho scelto questo corso di laurea perché ho sempre nutrito una grande passione per il mondo della moda, in tutte le sue sfaccettature. Fin da piccola, questa passione mi è stata trasmessa dalla mia famiglia, che da generazioni possiede una piccola fabbrica di produzione artigianale e ha sempre avuto un forte legame con il settore della moda, che con grande dedizione sono riuscite a trasmettere alla nostra famiglia l’amore per questa arte e la sua bellezza. Oltre a questo, vorrei arricchire il mio percorso con esperienze di stage in prestigiose case di moda, per poi portare le conoscenze acquisite nel mondo esterno al mio territorio e alla nostra realtà familiare.

Quali sono i tuoi obiettivi futuri post laurea?

Il mio corso di laurea in “Design del Prodotto e della Moda” offre l’opportunità di sviluppare competenze sia nel campo del Fashion Design che del Product Design. Questi due ambiti sono strettamente legati e complementari e mi permettono di ampliare le mie prospettive professionali. Da un lato, la formazione in Fashion Design mi offre gli strumenti per esprimere la mia creatività e realizzare collezioni innovative, mentre il Product Design mi consente di acquisire competenze tecniche e strategiche per progettare prodotti funzionali e di qualità. Il ruolo di Product Designer, in particolare, è fondamentale per la gestione dell’azienda di famiglia, poiché mi consente di integrare la progettazione sartoriale con la gestione delle risorse e la pianificazione produttiva. In questo modo, posso mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il mio percorso di studi e applicarle direttamente alla realtà imprenditoriale, mantenendo viva e prospera la tradizione di famiglia nel settore della moda.

Hai intenzione di proseguire con master o eventuale laurea magistrale?

Al momento, il mio obiettivo principale è concentrarmi sul completamento del mio percorso triennale con grande entusiasmo e dedizione. Una volta raggiunto questo traguardo, valuterò con attenzione le opportunità future, considerando se intraprendere un percorso di laurea magistrale e, successivamente, decidere se proseguire con un master per approfondire ulteriormente le mie competenze.

So che, oltre agli studi, svolgi un importante ruolo da volontaria presso la sede di Polistena dove sei iscritta. Ci racconti di cosa si tratta?

Sì, insieme ad altri dieci colleghi, ci alterniamo tra mattina e pomeriggio e svolgiamo un ruolo di tutoraggio per i neoiscritti, all’interno delle attività previste dal Servizio Civile Nazionale. Li aiutiamo a familiarizzare con la piattaforma telematica di studio e li guidiamo attraverso le fasi di start-up. Inoltre, cerchiamo di fornire loro un metodo di studio efficace, strutturato e uniforme, in modo che possano affrontare il percorso universitario con maggiore consapevolezza e organizzazione.

Harline Deraco – Design del Prodotto e della Moda