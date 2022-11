Unicredit inaugura filiale a Palermo, Malandrino “Massima integrazione”

PALERMO (ITALPRESS) – Un layout completamente rinnovato e un ammodernamento a 360 gradi dei servizi offerti ai clienti: UniCredit punta sulla filiale Palermo Principe di Granatelli. La cerimonia di inaugurazione della sede, alla quale ha partecipato anche la vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi, si è svolta questo pomeriggio nei locali di Via Roma 406. “Le filiali restano centrali nel nostro modello di servizio, che prevede la massima integrazione tra tutti i canali della banca, da quelli tradizionali all’online banking, dal mobile alla consulenza in remoto – ha sottolineato Salvatore Malandrino -. Il nostro modello di business contempla da un lato una forte accelerazione della digitalizzazione e contemporaneamente il mantenimento di un presidio fisico in cui la filiale, adeguatamente rinnovata negli spazi e nella tecnologia, continua a rappresentare il luogo in cui i nostri clienti possono fruire di servizi e consulenza dedicata e l’inaugurazione di oggi ne è la concreta dimostrazione”.

Il tutto in un contesto complicato come quello che stiamo vivendo: “I clienti quando c’è un contesto esterno di difficoltà – ha aggiunto Malandrino – cercano consulenza, quindi hanno bisogno di un contatto fisico, un punto di riferimento per poter essere avviati e gestiti verso la soluzione che gli consenta di arrivare in un momento più sereno che probabilmente vedere nel secondo semestre del 2023”. Sono sette le persone della squadra di Palermo Principe di Granatelli, guidate dal direttore di filiale, Giuseppe Chiappara. Consulenti specializzati in investimenti e finanziamenti a privati e consulenti di agenzia che seguiranno i clienti nelle transazioni più complesse e nella consulenza sui prodotti di base in modo flessibile e limitando i tempi di attesa.

“Per me è un motivo di orgoglio poter dirigere questa filiale – ha spiegato Chiappara -. La digitalizzazione e l’installazione di una casa veloce che permette di fare tutte le operazioni in maniera smart è la principale innovazione. Sono dei servizi dedicati a tutta la clientela. In un momento così particolare Unicredit conferma la presenza disuna filiale in cui potersi interfacciare con esperti e consulenti, in grado di fornire assistenza e dei servizi di prima qualità”. L’operatività giornaliera è ampiamente supportata dalle più avanzate tecnologie, come la cassa veloce e l’Area self aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con la presenza di due ATM, di cui uno evoluto che, oltre alle consuete operazioni di prelevamento, consente anche l’accesso alle operazioni di versamento di contanti e di assegni e a diverse funzioni di pagamento. Nella filiale sono presenti anche altri due ATM.

– foto: xd6/Italpress

(ITALPRESS).