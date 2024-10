«Siamo al lavoro per costruire un futuro davvero all’altezza del nostro glorioso passato. La rinascita è iniziata». Questo il saluto del Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico al termine dell’iniziativa “Uniamo Cittanova: I primi cento giorni al servizio del paese” svoltasi domenica 20 ottobre presso il Cineteatro “Rocco Gentile”. Un successo di pubblico e partecipazione che la Coalizione ha inteso mettere in campo per «mantenere ben saldo il fondamentale rapporto di comunicazione e confronto con la cittadinanza». Il Primo Cittadino, durante i saluti iniziali, ha ringraziato la Comunità per il sostegno e lo stimolo costante e, al contempo, i dipendenti del Comune per il lavoro fatto e il supporto al percorso amministrativo. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai gruppi politici della Coalizione Uniamo Cittanova, “A Testa Alta”, “Fratelli d’Italia” e “Viva Cittanova Viva”, e alla Giunta e all’intera maggioranza consiliare. «In questi primi cento giorni di lavoro – è stato spiegato – le cose fatte sono state davvero numerose. Tre mesi vengono percepiti come tre anni, segno evidente del cambio di passo vissuto. Per noi era importante, anzi tutto, dare segnali precisi sul cambio di direzione auspicato».

Sul palco, accanto al Sindaco, l’intera squadra di governo: il Vicesindaco dott. Francesco Sgambetterra, gli Assessori avv. Rita Morano, dott. Daniele Sirianni e dott.ssa Patrizia Iamundo; il Presidente del Consiglio comunale dott. Francesco Rao; i Consiglieri con delega Giuseppe Morabito, avv. Francesca Caminiti e dott. Girolamo Guerrisi.

Dalla restituzione dell’auto di rappresentanza alla rimodulazione della disposizione dei venditori nelle aree mercatali, passando per i primi provvedimenti concreti in materia di contrasto al fenomeno del randagismo: sono stati numerosi i temi toccati nel corso del lungo intervento del Sindaco. Un corposo elenco di attività, azioni, interventi programmati nel solco del programma di governo premiato dagli elettori nel giugno scorso. «Il clima è cambiato – ha sottolineato il Primo Cittadino – e il Comune non è più un oggetto estraneo alla Comunità. I fatti dicono che, dal nostro insediamento, i cittadini sono tornati a vivere l’Istituzione come pratica virtuosa e quotidiana. I cittadini hanno apprezzato la presenza costante e l’ascolto del Sindaco e degli Amministratori sia dentro che fuori dal Comune: un filo costante e diretto con la Comunità e le sue istanze». Tra gli esempi fatti nel quadro dell’indirizzo “Comune Amico”, l’avv. Antico ha ribadito anche il nuovo metodo utilizzato per la realizzazione dell’Estate Ragazzi, nel segno della partecipazione e del coinvolgimento senza preclusioni.

Di seguito, in sintesi, gli altri temi affrontati nel corso dell’evento:

Crisi idrica: «Nonostante la siccità più significativa degli ultimi decenni, e mentre in alcuni paesi limitrofi l’acqua veniva negata anche di giorno, abbiamo predisposto l’interruzione del servizio idrico solo nelle ore notturne. Siamo al lavoro per superare questo annoso problema: è già stata pubblicata la Determina di incarico per un’indagine geologica al fine di realizzare un nuovo pozzo di adduzione. Nelle scorse settimane abbiamo incontrato il Presidente della Regione Calabria on. Roberto Occhiuto per l’utilizzo di un milione di euro di fondi PNRR da destinare al sistema idrico».

Sanità: «L’incontro con la Direttrice Sanitaria dell’ASP di Reggio Calabria dott.ssa Lucia Di Furia ha messo alcuni punti fermi nel percorso di rilancio del nostro Ospedale. La riapertura del Consultorio Familiare, dotato anche di un nuovo ecografo, rientra nel percorso di potenziamento del nosocomio di viale Merano. L’attenzione dell’Amministrazione è rivolta, inoltre, ad ulteriori servizi al cittadino da collocare al primo piano della struttura. Entro dicembre verranno consegnati i lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità».

Decoro urbano: «Creato un nuovo sistema di cartellonistica stradale con uno sguardo attento al marketing territoriale. Sguardo attento anche al decoro nelle aree vicine alle scuole cittadine. Abbiamo stilato patti di collaborazione con Associazioni e singoli Cittadini per la gestione del decoro urbano: e, a riguardo, c’è stata una risposta positiva da parte della cittadinanza, per la pulizia delle strade, delle aree verdi del Vacale. A breve partirà la pulizia delle fontane».

Lavori Pubblici: «Su questo fronte c’è stata una accelerazione concreta su tutti i progetti ereditati e l’avvio di una nuova programmazione. Focus costante, inoltre, sulle opportunità del PNRR. Presentati nuovi progetti per circa 500mila euro su centro storico e Zomaro. In merito alla Villa Comunale, abbiamo ereditato un progetto che non ci ha consentito interventi strutturali. A pochi giorni dal nostro insediamento ci siamo trovati di fronte a un bivio: decidere se mandare in appalto l’opera o perdere il finanziamento. Questo progetto ha delle criticità che stiamo provando a mitigare con alcuni correttivi. I corpi luminosi sostituiti verranno riutilizzati in altre aree del paese. In prospettiva, per guardare al futuro del nostro salotto verde, abbiamo aderito alla manifestazione esplorativa della Regione Calabria sui “Parchi Culturali” inserendo proprio la Villa Comunale come polo strategico della Cultura calabrese. Per quanto concerne Piazza Calvario, procederemo alla presentazione del progetto e al coinvolgimento della cittadinanza. Per località Torre c’è in campo un progetto per l’inclusione sociale e il relativo bando per l’affidamento. Infine, per lo Zomaro, si va verso il piano di gestione forestale. In via di definizione, inoltre, la realizzazione di un’attrazione turistica specifica».

Cimitero: «Attività costante per il decoro dei luoghi, a partire dalla riqualificazione del muro e del cancello posti all’ingresso, la pulizia dei viali e la potatura di alberi e piante. Avviato il censimento delle concessioni e dei loculi propedeutico all’informatizzazione di tutti i registri cimiteriali. Prevista, inoltre, la costruzione di ulteriori 150 loculi. Gli Uffici dell’Ente sono al lavoro per ottenere un’unica planimetria del Cimitero».

PSC: «Avviato concretamente l’iter per la realizzazione del Piano Strutturale Comunale. È attualmente in corso la fase di ascolto di tecnici, Comunità e stakeholder del territorio. Ai primi appuntamenti del 9 agosto e del 10 ottobre farà seguito il nuovo laboratorio tematico del 23 ottobre».

Bilancio: «Abbiamo vissuto mesi di grande operatività al cospetto di un bilancio poco roseo. L’Ente si trova in anticipazione di cassa, tuttavia non abbiamo grossi debiti con i fornitori, ad eccezione delle utenze per l’energia elettrica. In questo campo stiamo facendo una ricognizione per affidarci ad un unico fornitore. L’Ente versa in una situazione di tensione finanziaria dovuta ai disavanzi che sono stati accumulati nel corso degli anni. Questa situazione si protrarrà fino al 2026. È stata avviata un’interlocuzione con la Regione Calabria per la rateizzazione dei debiti pregressi in materia di canone idrico (circostanza che paralizza l’Ente all’ottenimento di finanziamenti regionali). Il problema principale è la mancanza di liquidità a cui si proverà ad ovviare con le maggiori entrate derivanti, tra l’altro, dal piano di gestione forestale e dell’alienazione degli alloggi popolari. L’obiettivo è archiviare il disavanzo entro la fine della consiliatura».

Cultura, Sport e Associazioni: «Avviata una interlocuzione con le Associazioni per la realizzazione dell’Estate Cittanovese e delle Feste. Stimolato il pieno coinvolgimento di Terzo Settore, Parrocchie, Privati e delle altre Istituzioni sovra comunali. Programmato il sostegno per la realizzazione delle rassegne teatrali. Abbiamo definito l’apertura della Biblioteca comunale grazie ai volontari del Servizio Civile Nazionale. È stato avviato il percorso di riconoscimento dello status di Città di Cittanova. Per quanto concerne il Natale, grazie all’impegno delle Associazioni cittadine, sarà stilato un programma ricco di iniziative, con delle sorprese. Il primo dell’anno festeggeremo insieme l’inizio del 2025. Per il Carnevale l’obiettivo è quello di ritornare ai fasti di un tempo, grazie anche all’Associazione Carnevale Cittanovese. Abbiamo agevolato tutte le Associazioni per la concessione delle strutture sportive di competenza comunale e, va detto, a Cittanova stanno per tornare discipline come il basket e la pallavolo. Abbiamo riattivato dopo decenni il campo da tennis. Infine, per lo Stadio comunale “Morreale – Proto”, si guarda ai fondi del credito sportivo per la realizzazione di un progetto definitivo mirato alla riqualifica complessiva dell’impianto».

Mensa scolastica e Scuole: «L’avvio della Mensa Scolastica è fissato al 21 ottobre (oggi), in netto anticipo rispetto agli scorsi anni. Uno sforzo importante, nell’interesse di studenti e famiglie, diventato risultato concreto nonostante la carenza di fondi. Per la sistemazione dei bagni delle scuole cittadine affideremo i lavori per un importo di 40mila euro. Avvio in tempi rapidi anche per il servizio di assistenza educativa interna alle scuole cittadine. Abbiamo definito un piano di circolazione dei veicoli nei pressi del Liceo Scientifico per la sicurezza degli studenti. In tema di diritto allo studio, abbiamo esteso i voucher per i libri scolastici anche al quarto e al quinto anno delle Scuole Superiori. Sono state accolte tutte le domande per lo scuolabus. Abbiamo partecipato al bando per la realizzazione di una Scuola «Sezione Primavera».