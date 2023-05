Unarma vicina al colonello dei carabinieri Antonio Dibari rimasto ferito in un incidente

«Siamo accanto al Colonnello Antonio Dibari ufficiale dei Carabinieri e

persona encomiabile sempre attento e vicino ai bisogni dei Carabinieri.

Siamo vicini, condividendo le preoccupazioni della famiglia in

particolare della moglie Vannia Gaga.

Unarma resta a disposizione per qualsiasi bisogno da parte della

famiglia, sperando in una pronta guarigione»-così in una nota Antonio

Nicolosi segretario generale Unarma associazione sindacale carabiniere