Dopo il primo incidente a Filogaso nel Vibonese dove ha perso la vita un uomo di 47 anni, Salvatore D’Amico, a bordo di una jeep con tre persone e che per cause ancora in corso di accertamento è finita fuori strada, precipitando in una scarpata. Sotto choc anche la popolazione di Filogaso che, ancora incredula per l’accaduto, sta manifestando dolore e tristezza.

Ieri sera intorno alle 20 un altro grave incidente si è verificato sull’Autostrada nel tratto che collega Gioia Tauro con Rosarno in direzione sud, dove un 75enne di Reggio Calabria ha perso la vita.

Nel sinistro sono stati coinvolti tre veicoli ed è rimasta ferita una donna di 32 anni. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, 118 e vigili del fuoco. L’A2 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Dai primi rilievi sulla dinamica dell’incidente sembra che il camion, che procedeva in direzione sud, ha tamponato i due veicoli leggeri e poi ha sfondato le barriere spartitraffico occupando la carreggiata sud e parte della nord. I veicoli in transito, al momento, vengono deviati in direzione sud, all’uscita di Rosarno, proseguimento sulla SP5, SS18 e rientro a Gioia Tauro. I veicoli diretti in direzione nord, invece, venivono deviati all’uscita di Gioia Tauro, proseguimento sulla SP1, SS18 con rientro a Rosarno.

Sul posto la Polizia stradale, che ha avviato le indagini con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’incidente. I Vigili del fuoco hanno aiutato i soccorritori a liberare le vittime dalle lamiere