Ancora una volta alla ribalta delle cronache arriva l’idea della

realizzazione del Ponte dello Stretto. Questa occasione di dibattito è

stata offerta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha

accennato, addirittura, ad un Ponte ‘sotterraneo’. Una sorta di tunnel

per collegare le due sponde dello Stretto.

Al netto di valutazioni tecniche e di fattibilità per le quali,

ovviamente, non entriamo nel merito è doveroso, però, aprire una

riflessione che sfugga dalla retorica e da una appiattita ideologia di

parte.

Non ci troviamo di fronte ad una sliding doors concettuale Ponte si/Ponte no.

Esiste il progetto Ponte, c’è uno studio di fattibilità che ha

valutato l’esistenza dei presupposti ambientali ed infrastrutturali,

ci sono penali da pagare a carico dei cittadini nel caso non si

dovesse realizzare.

Ma insieme a coltivare una battaglia di campo per la costruzione di un

Ponte dello Stretto, e per lo Stretto, la Cisl non può far finta che

non esista anche un’Area integrata dello Stretto, per la quale non

avevamo nascosto l’entusiasmo sincero alla nascita, sintesi di un

percorso virtuoso istituzionale e da una forte sinergia territoriale

tra la regione Calabria e la regione Sicilia. Forse uno dei pochi casi

in cui le due regioni hanno lavorato fruttuosamente fianco a fianco.

Quelle furono, a nostro modesto avviso, le basi di un ‘ponte’

culturale, strategico e urbanistico tra le due sponde sono

fondamentali insieme all’opera infrastrutturale.

Ma, ad oggi, cosa si è fatto per razionalizzare i presupposti

dell’area integrata?

Un ruolo fondamentale in questo senso, lo avrebbero dovuto avere non

solo le parti sociali e le istituzioni, ma anche le aziende di

trasporto pubblico locale, reggina e messinese; perché proprio quest’

ultime, avrebbero dovuto sviluppare e rilanciare un quadro di servizi

funzionale, moderno, efficiente e soprattutto ambizioso. Perché il

bacino metropolitano è una porzione d’Europa dalle immense

potenzialità e contestualmente al Ponte sullo (o dentro) Stretto,

occorre gettare le basi per un’azione di valorizzazione degli assetti

strategici dello Stretto, con strumenti adeguati – riqualificazione

delle infrastrutture di prossimità per esempio – ad incentivare

turismo e attrattività commerciali. Una grande idea come quella del

Ponte dello Stretto necessita parallelamente di altre infrastrutture,

stradali e ferroviarie, che garantiscano i collegamenti veloci con il

resto del Paese e quindi dell’Europa.

Condizioni reali che, insieme alla costruzione di un Ponte,

collegamento determinante per unire il Sud Italia all’Europa,

consentirebbe a Messina e Reggio Calabria di guardare al futuro con

un’ottica diversa.

Quel che è certo, ribadiamo con altrettanta convinzione, è la

necessità che venga intavolato un serio ragionamento che metta al

centro oltre che la grande opera – così come auspicato dal Premier

Conte – il parallelo investimento nella realizzazione di una serie di

infrastrutture e piattaforme logistiche che superi le quotidiane

criticità per servizi e trasporti e faccia da base per la

realizzazione del Ponte stesso.

Non accettiamo di coltivare un sogno senza una reale politica di

sviluppo per le due sponde; dunque, niente più cattedrali nel deserto

ma grandi ed armoniche progettualità fattibili.

Siamo a queste condizioni dunque pronti ad un confronto costante e ad

un supporto di idee e proposte, affinché due contesti urbani,

determinati come mai era accaduto in passato, possano avere un’unica

visione d’insieme.