I funerali di Denise Galatà. Tantissime le persone per l’ultimo viaggio della 18enne, tante lacrime e commozione. Presente anche una folta delegazioni di Sindaci della Piana di Gioia Tauro. Oggi a Rizziconi, come anche a Polistena e Laino Borgo è stato proclamato il lutto cittadino.

All’uscita del feretro tanti palloncini bianchi e rosa in cielo accompagnato da un lungo e straziante applauso. Un destino tragico, troppo presto per per una 18enne avere la vita strappata. I compagni di scuola con la maglietta con la foto di Denise: “non ti dimenticheremo mai rimarrai sempre nei nostri cuori”.





Tantissima gente al funerale della povera stdentessa di Polistena, deceduta a Laino Borgo nel fiume “Laro”. Denise è morta annegata a soli 18 anni, una tragedia per una intera Regione. Oggi a Rizziconi migliaia di persone hanno reso omaggio alla povera Denise. Un silenzio spettrale durante la cerimonia funebre. Presenti tantissime autorità civili e militari, ma sopratutto i suoi amici i suoi compagni di scuola. Le foto sono più eloquenti di ogni nostra considerazione.