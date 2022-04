Una famiglia ucraina e una russa alle ultime stazioni della Via Crucis

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Una famiglia russa ed una famiglia ucraina, insieme, porteranno la croce e faranno le meditazioni nelle ultime stazioni della Via Crucis, il Venerdì Santo.Papa Francesco ha voluto proprio le famiglie protagoniste delle 14 stazioni, nell’anno dedicato alla famiglia con il quale la Chiesa sta celebrando i 5 anni dall’esortazione apostolica Amoris laetitia. Anno che si concluderà con il decimo Incontro mondiale delle famiglie in programma a Roma dal 22 al 26 giugno. Le testimonianze, affiancate al percorso di Gesù verso il Calvario e che descrivono spaccati di vita in cui tante famiglie si possono ritrovare, sono state raccolte da Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari e della Fondazione per la Natalità, e dalla moglie Anna Chiara Gambini, anche loro autori di una meditazione.(ITALPRESS).

(Photo credit: agenziafotogramma.it)