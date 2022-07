Tragico incidente in Calabria al Safari Park di Maida, parco zoologico situato nel Catanzarese.

Una domatrice di elefanti di 46 anni, è rimasta schiacciata durante l’esibizione e adesso versa in condizioni critiche.

Il grave episodio si è verificato nel pomeriggio. Sul posto è dovuto intervenire l’elisoccorso e anche i carabinieri per i dovuti accertamenti del caso.

La domatrice è stata prontamente trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro e con ogni probabilità dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico.