DI CLEMENTE CORVO

Si parla giustamente di prodotti biodegradabili, compostabili, di differenziata, a tutela e salvaguardia giustamente dell’ambiente, si parla tanto della protezione dei mari, dei fiumi, eppure, nonostante tutto ciò, a Gioia Tauro vi è una vera discarica a cielo aperto nella centralissima via Asmara, limitante con via Lomoro e via Nazionale 18. Infatti nonostante l’intervento di bonifica effettuata da parte dell’Amministrazione Comunale negli ultimi periodi, la situazione attuale è veramente indescrivibile. Materiali di rifiuto di ogni genere sono presenti in grandissima quantità e pensare che a distanza di pochi metri si trova una scuola dell’infanzia. Lo scenario che si nota dalle numerose abitazioni limitrofe e sovrastanti è veramente indecoroso, indescrivibili sono gli odori nauseanti che vengono emanati da tali rifiuti. Le tantissime famiglie che abitano in zona sono costrette a rimanere con gli infissi chiusi, molte abitazioni hanno cucine stanze da letto che si affacciano proprio sulla discarica. Molti bambini che abitano sono costretti a rimanere chiusi in casa per evitare di respirare veleni. La situazione è veramente drammatica, intollerabile ed è causa di diverse patologie evidenziate dalla gente chi abita in zona, quali continue irritazioni oculari, nasali o a carico della gola, tosse con alterazioni funzionali respiratorie. Sarebbe necessario un immediato intervento da parte dell’Amministrazione Comunale, per bonificare definitivamente l’intero territorio, attivando subito dopo in zona, tutti quelli che sono gli strumenti necessari per poter individuare i soggetti ed i mezzi responsabili , applicando nei loro confronti le varie sanzioni. Attivandosi tra l’altro nella sensibilizzazione, basata a correggere le abitudini della gente che abita in zona, in modo da far rispettare non solo i propri simili ma anche il territorio, solo in questo modo possiamo tutelare noi stessi e la nostra salute!