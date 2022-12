“Solo condividendo alcuni grandi obiettivi comuni è possibile potenziare di molto la spinta propulsiva dei conservatori della Calabria”. E’ questa la motivazione per cui i presidenti dei Conservatori di Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Nocera Terinese hanno deciso di incontrarsi e avviare un percorso comune.

Gli incontri da un lato consentono una più fluida circolarità di informazione con il livello nazionale, in un momento di grande trasformazione del mondo AFAM, anche grazie all’elezione del Prof. Luigino Filice, presidente del Conservatorio di Cosenza, tra i membri del Consiglio Direttivo della Conferenza dei Presidenti nazionale, organo consultivo istituito per legge e molto autorevole in ambito ministeriale.

Ma è il livello regionale quello su cui si sono confrontati i presidenti nel secondo incontro, tenutosi il 13 dicembre u.s. presso il conservatorio di Vibo. L’idea è di individuare, d’intesa con i direttori dei Conservatori, le principali direttrici di sviluppo per fare sinergia, interloquire con la governance regionale e realizzare un servizio agli studenti, ma anche al territorio calabrese, di efficacia e qualità ancora maggiori.

Sono oltre 1500 gli studenti iscritti ai conservatori calabresi e censiti in anagrafe nazionale studenti oltre alla moltitudine di aspiranti musicisti che frequentano i corsi preaccademici. Un piccolo esercito di giovani appassionati e competenti che possono mantenere alta la bandiera della musica che, nei secoli, ha contraddistinto la nostra regione.

Nella Foto:

Da sinistra, Colombo Carello, presidente del conservatorio di Nocera T., Alessandro Scalamandrè di Vibo Valentia, Concetta Nicolosi, di Reggio Calabria e Luigino Filice, di Cosenza.