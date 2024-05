Di GiLar

Brutta storia al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, dove è scoppiata una lite tra quindicenni, sfociata drammaticamente in un accoltellamento di un compagno di classe.

Il ragazzo è stato trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso e dalle prime indiscrezioni presenta diverse ferite sia sul torace che sulla spalla.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno bloccato tutta la classe in aula e stanno svolgendo i primi interrogatori per ricostruire le dinamiche e capire i motivi del gesto. Avvisata anche la Procura dei Minori di Reggio Calabria.