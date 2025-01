Oggi pomeriggio un uomo è stato trovato morto con ferite d’arma da fuoco (ma è tutto da confermare), nei pressi della sua abitazione sulla strada statale 106 a Bovalino, nei pressi del bivio per Natile, ma ancora sembra che non si conoscono bene i dettagli se si tratta di un altro omicidio e quindi una presunta faida in corso, dopo l’omicidio di Giancarlo Polifroni avvenuto a Bovalino tre giorni fa, oppure si tratterebbe di un suicidio oppure di una lite familiare culminata in tragedia?

L’uomo è stato trovato riverso a terra proprio a pochi passi dalla sua abitazione ed a questo punto saranno gli inquirenti e ovviamente l’esame autoptico a stabilire le cause del decesso.

Nei fatti al di là di quanto verrà riscontrato si respira un’aria di tensione nella Locride per questa scia di sangue perché la paura alimenta un clima pesante che sarà maggiore se quest’ultimo evento si rivelasse un altro omicidio di ‘ndrangheta e quindi potrebbe aprire le porte ad un’ipotesi di faida in corso. Ma sono per ora tutte ipotesi che gli inquirenti sapranno dare una risposta.

Da non dimenticare che circa due mesi fa sempre nella Locride era stato rivenuto il SUV carbonizzato di Antonio Strangio, considerato un rampollo della ‘ndrangheta con dei resti all’interno dello stesso che inizialmente si era ipotizzato fossero di un animale, ma che poi alcune analisi hanno riscontrato che fossero umani, subito dopo il ritrovamento nella comunità di Strangio era stato affisso anche un manifesto funebre in cui le famiglie della persona scomparsa dispensavano dalle visite.

SEGUONO AGGIORNAMENTI…