“Eppure adesso suono”. È il titolo del nuovo album del cantante taurianovese Domenico Barreca in arte “Barreca”. Un album che non è solo una sommatoria algebrica di “tracce”, ma un viaggio tra l’arte e i sogni che si armonizzano con la poetica delle frasi, donando quel benessere dell’anima, dove le canzoni si trasformano in quei sentimenti che come diceva Gershwin, fanno parte della “scienza delle emozioni”.

Quelle emozioni che vivono nel passaggio dell’inizio del suo album, “Facciamo finta che sia già domani e che mi sveglio e sono un altro uomo/ho fatto pace con i silenzi/ eppure adesso suono”, in quel capolavoro musicale intitolato “Verso me”.

È la seconda fatica di Barreca, uscita il 17 giugno scorso ed è disponibile per ascoltarlo in tutte le piattaforme digitali.

Barreca non è solo un cantante, un artista, chi lo incontra per la prima volta si fa l’idea di una faccia pulita, semplice, genuina come le note della sua musica. È un bravo ragazzo che porta con sé la rigogliosa primavera in un pentagramma di sane emozioni.

È un album da ascoltare in silenzio, come se si leggesse un libro, approfondirlo nelle sue frasi le quali nel loro insieme formano una “letteratura del cuore”. Dove finiscono i discorsi inizia la musica di Barreca.

L’album è formato da dieci bellissime canzoni che vogliamo elencarli affinché restano impresse nella memoria mentre si ascoltano:

1. Verso me

2. Scirocco

3. Frana il cuore

4. La notte che cos’è?

5. Tanti saluti (nostalgia)

6. Che Fortuna! Peppe Voltarelli

7. Un’altra volta

8. Ma anche d’amore Mauro Ermanno Giovanardi

9. Mercurio

10. Ho trovato te

Come scrive Barreca nella sua pagina social, “Sono tante le anime di questo disco… e tante sono le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione. Ogni contributo è stato essenziale e prezioso”.

I testi e le musiche sono di Benedetto Demaio, mentre la produzione e gli arrangiamenti di Riccardo Anastasi e poi ci sono le collaborazioni con Mauro Ermanno Giovanardi e il grande Peppe Voltarelli.

I musicisti che accompagnano Barreca in questo viaggio sono:

Batteria: Alberto Catania

Percussioni: Massimo Cusato

Basso elettrico: Crispino Mangano

Contrabbasso: Davide Sergi, Pino Delfino

Chitarre, ukulele, mandolino: Alfredo Bochicchio

Pianoforte, Hammond, tastiere: Riccardo Anastasi

Tromba e Trombone: Massimo Guerra

Fisarmonica: Ivano Biscardi

Oud: Giancarlo Mazzù

Flauto: Matteo Diego Scarcella

Cori: Martina Mattiani

Soprano: Chiara Pirrò

Archi arrangiati da Riccardo Anastasi

Violini I: Francesco Pisanelli, Alessia Neri, Lucia Raso

Violini II: Raimonda Ruginyte, Rosario Arena

Viole: Sergio Fulvio Tommasini, Giulia De Fontes

Violoncello: Maria Chiara Arena

Fiati in Che fortuna! arrangiati da Vito Clericò e Riccardo Anastasi Orchestrazione fiati: Vito Clericò

Orchestra di fiati di Delianuova diretta da Gaetano Pisano

E poi… il resto è bellezza soave allo stato puro… eil 17 agosto lo ascolteremo dal vivo nella sua Taurianova.

(GiLar)