Ennesimo incidente mortale, stavolta in contrada Canne, a Roccella Jonica. Un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada finendo in una scarpata e prendendo successivamente fuoco.

Il luogo del sinistro è stato sulla variante bis della statale 106 in direzione Caulonia. Le fiamme hanno interessato anche la vegetazione circostante. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave, trasportato in elisoccorso all’ospedale.