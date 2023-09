Serata di grandi emozioni quella vissuta presso l’Hotel Altafiumara per la quinta edizione del “Premio Oreste Granillo” nel ricordo di una figura di altissimo spessore e personaggio poliedrico che nel mondo dello sport e della politica ha segnato momenti significativi della storia di Reggio. Ancora una volta l’ideatore della manifestazione, il giornalista Maurizio Insardà, è riuscito a fare centro, il coinvolgimento di tantissimi personaggi è stato totale come anche la partecipazione. La novità di questa edizione, la partecipazione attiva della OSC Innovation, rappresentata da Saverio Ceravolo.

Ospite d’eccezione Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio di Torino e unica donna a far parte del Consiglio della Fifa. Eleganza, competenza, qualità. Insieme a lei un riconoscimento anche per l’ex presidente della Reggina Pino Benedetto, mentre in platea tra gli ospiti si sono visti altri ex della società amaranto come Franco Iacopino, Lillo Foti e Gabriele Martino. A condurre la serata Monica Bertini di Mediaset, al suo fianco il noto ed esperto giornalista Italo Cucci. Ovviamente presente Mariastella, figlia di Oreste Granillo.